Платформа Приразломная (Газпром нефть шельф) продолжает добывать нефть в Арктике

Плановые остановки производственных мощностей платформы Приразломная Газпром нефти связаны с необходимостью проведения регламентных работ по техническому обслуживанию действующего на платформе оборудования. Процесс остановки начался 8 августа 2019 г. и продлится не более 4х недель.

Об этом сообщила Газпром нефти. Как сообщает компания, указанные работы – составная часть программы технологического развития платформы и изначально интегрированы в схему освоения месторождения.

Регулярное техническое обслуживание оборудования Приразломной не приводит к пересмотру прогнозов добычи нефти. Реализация плановой задачи позволит обеспечить бесперебойную работу комплексов платформы в течение последующих 12 месяцев. Отметим, что МЛСП Приразломная представляет собой ключевой экономический объект России в Арктике. На сегодняшний день Приразломная – единственная платформа, ведущая добычу нефти на российском арктическом шельфе.

Источник : Neftegaz.RU, 27 августа