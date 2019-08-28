ЗАО «НПО Регулятор» (Группа Саратовэнергомашкомплект) поставило крупную партию блоков пилотных клапанов российской НК «Роспан Интернешнл» (Роснефть)

Отличие пилотных клапанов от классических заключается в том, что в них золотник прижимается к седлу под действием давления самой среды, а не пружины. Это позволяет создавать клапаны с диаметром седла равным номинальному диаметру, значительно увеличивая пропускную способность. Благодаря отсутствию большого пружинного механизма, размер пилотных клапанов на 20-80% меньше размера пружинных аналогов. Устройства, изготовленные для «Роспан Интернешнл» принадлежат к перепускному типу. При открытии происходит сброс рабочей среды из поршня над золотником в выходной патрубок клапана.

Сайт ЕМК, 27 августа 2019 г.