Дневник главного редактора
Задайте вопрос ДМИТРИЮ Граку

ПЕТРОЗАВОДСКМАШ ИЗГОТАВИЛ обечайки (детали труб) гидроёмкостей системы пассивного залива активной зоны (СПЗАЗ) для первого энергоблока Курской АЭС

28 августа, 2019 10

Петрозаводский филиал компании «АЭМ-технологии» (входит в машиностроительный дивизион Росатома — Атомэнергомаш; является членом Карельского реготделения СоюзМаш) изготовил обечайки гидроёмкостей системы пассивного залива активной зоны (СПЗАЗ) для первого энергоблока Курской АЭС-2. Система пассивного залива активной зоны является важнейшим элементом системы безопасности АЭС и предназначена для отвода остаточных тепловыделений в случае серьёзной аварии теплоносителя первого контура реактора. На один энергоблок приходится восемь ёмкостей СПЗАЗ. Каждая представляет собой толстостенный сосуд из нержавеющей стали объёмом 120 кубических метров. Вес одной ёмкости СПЗАЗ — 77 тонн, высота — 10,5 метров, диаметр — 4,24 метра. Чтобы получить обечайку нужного диаметра, два листа нержавеющей стали соединяют сваркой, вальцуют — сгибают в кольцо, а затем заваривают продольный стык. После заготовку повторно отправляют на листогибочную машину для проведения операции калибровки, при которой деталь приобретает идеальную цилиндрическую форму. В состав корпуса ёмкости СПЗАЗ входят три таких обечайки и два днища. На данный момент калибровку прошли все обечайки для гидроёмкостей СПЗАЗ Курской АЭС-2 — 24 детали.

 

Сайт Атомэнергомаш, 27 августа


← Вернуться