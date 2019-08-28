ПЕТРОЗАВОДСКМАШ ИЗГОТАВИЛ обечайки (детали труб) гидроёмкостей системы пассивного залива активной зоны (СПЗАЗ) для первого энергоблока Курской АЭС

Петрозаводский филиал компании «АЭМ-технологии» (входит в машиностроительный дивизион Росатома — Атомэнергомаш; является членом Карельского реготделения СоюзМаш) изготовил обечайки гидроёмкостей системы пассивного залива активной зоны (СПЗАЗ) для первого энергоблока Курской АЭС-2. Система пассивного залива активной зоны является важнейшим элементом системы безопасности АЭС и предназначена для отвода остаточных тепловыделений в случае серьёзной аварии теплоносителя первого контура реактора. На один энергоблок приходится восемь ёмкостей СПЗАЗ. Каждая представляет собой толстостенный сосуд из нержавеющей стали объёмом 120 кубических метров. Вес одной ёмкости СПЗАЗ — 77 тонн, высота — 10,5 метров, диаметр — 4,24 метра. Чтобы получить обечайку нужного диаметра, два листа нержавеющей стали соединяют сваркой, вальцуют — сгибают в кольцо, а затем заваривают продольный стык. После заготовку повторно отправляют на листогибочную машину для проведения операции калибровки, при которой деталь приобретает идеальную цилиндрическую форму. В состав корпуса ёмкости СПЗАЗ входят три таких обечайки и два днища. На данный момент калибровку прошли все обечайки для гидроёмкостей СПЗАЗ Курской АЭС-2 — 24 детали.

Сайт Атомэнергомаш, 27 августа