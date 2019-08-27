Налоговая служба обеспечит цифровую обратную связь через мобильное приложении «Диалог с налогоплательщиком»

О новом мобильном приложении «Диалог с налогоплательщиком», которое позволит оперативнее решать налоговые вопросы, рассказал председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов в эфире программы «Налоги». Согласно действующему законодательству чиновники должны отвечать на обращения в течение 30 дней. «Сегодня этот срок слишком долог. Мы также понимаем, что приводить пространные ответы с выдержками из Налогового кодекса на простые вопросы бессмысленно. Задача Российского союза налогоплательщиков - уходить от таких формальностей и оперативно влиять на решение ситуаций, которые волнуют каждого. Мобильное приложение же позволит решать их в пару кликов,» - сообщил Артем Кирьянов. Приложение «Диалог с налогоплательщиком» даст пользователям смартфонов возможность оставлять обращения с комментариями по работе налоговых органов или вопросами по налоговому законодательству, прикреплять к ним необходимые документы и оперативно получать ответы. Сейчас оно находится на стадии тестирования. Его запуск запланирован на начало осени, когда оно станет доступным в App Store и Google Play.

Также с Российским союзом налогоплательщиков можно связаться, направив письменное обращение, или при личном посещении. Все обращения и вопросы граждан собираются и анализируются, после чего Союз выносит свои предложения для обсуждения на Общественном совете при ФНС России. Артем Кирьянов отметил, что Налоговая служба результативно работает с вопросами добросовестных налогоплательщиков.

Он также подчеркнул, что цифровизация обратной связи позволит снять негативные моменты в работе с госорганами: «Конечно, эта задача очень многомерна, и мы не претендуем на то, чтобы стать еще одним звеном официальной переписки. Наоборот, мы уходим от этого - нам важен результат и оперативность. Российский союз налогоплательщиков выступает скорее как ускоритель процесса и в некоторых случаях как контрольное звено».

Сайт ФНС, 27 августа 2019 г.