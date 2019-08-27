АО «Армалит» стал участником нацпроекта повышения производительности труда

Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости» стартовал в Санкт-Петербурге. Город в лице комитета по промышленной политике и инновациям подписал соглашение с машиностроительным заводом «Армалит», согласно которому предприятие в числе первых получило статус участника национального проекта в регионе. Соглашение позволяет предприятию рассчитывать на поддержку со стороны властей в достижении целевых показателей нацпроекта. К примеру, за счет средств, выделенных на его реализацию, рабочие и руководители предприятия будут проходить обучение на курсах повышения квалификации, осваивать новые, востребованные на предприятии профессии.

Сайт АО «Армалит», 26 августа