Испытания нового поколения бугельных соединений для обеспечения разъемных соединений быстросборного шлейфа при подключении компрессорных установок

Начата подготовка к пневматическим испытаниям бугелей, которые конструктивно позволяют обеспечивать требуемые разъемные соединения временного быстросборного шлейфа для подключения компрессорных установок. Величина давления испытания 15 МПа. Испытания организованы этапами (укрупненными сборками), в связи с большой проектной протяженностью быстросборного шлейфа, который будет собираться в полевых условиях на месте обслуживания компрессорных установок, эксплуатируемых на месторождениях природного газа.
Сайт АО «ИркутскНИИхиммаш», 27 августа