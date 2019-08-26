Причины газовых аварий: ржавые трубы, изношенная арматура и отсутствие денег

Специалисты газовой службы восстановили газоснабжение потребителей в пригороде г. Магас в республике Ингушетия. Авария произошла 22 августа 2019 г. в 11:00 из-за коррозионного повреждения трубы. Изношенность инфраструктуры, наряду с неплатежами за поставленные энергоресурсы, является давней проблемой для всего Северного Кавказа. Ингушетия исключением не является, аварии на газораспределительных сетях в республике происходят часто. В ходе осмотра была обнаружена утечка газа из газопровода высокого давления 2й категории диаметром 100 мм в месте врезки в газопровод диаметром 400 мм. Региональное управление МЧС уточнило, что утечка газа произошла на газораспределительной станции в 105м массиве в г.Назрань. Было прекращено газоснабжение 7,92 тыс. абонентов в 4 населенных пунктах в пригородах г. Магас. Газопровод принадлежит и обслуживается компанией Газпром газораспределение Назрань.

Источник : Neftegaz.RU, 23 августа 2019 г.