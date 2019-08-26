УралКомплектЭнергоМаш для предприятий Газпром в Ленинградской области поставил крупную партию поворотных дисковых затворов DN80

УралКомплектЭнергоМаш произвел ряд поставок для нужд предприятий Газпром Ленинградской области. Так, на прошлой неделе была поставлена крупная партия поворотных дисковых затворов на коллекторы для подключения передвижной техники станции пенного пожаротушения. На фото установленные в настоящее время затворы УКЭМ-МФ-Д1-16-2-3-Р-Э симметричные пожарного исполнения, корпус из углеродистой стали, диск – нержавеющая сталь, уплотнение – ЭПДМ. Рабочая среда затворов – вода / пенный раствор, номинальное давление PN 16 атм, условный проход DN80. Данный вид трубопроводной арматуры входит в стандартную линейку УКЭМ - собственное серийное производство. Складской запас дисковых затворов УКЭМ в Екатеринбурге постоянно пополняется, в случае потребности УралКомплектЭнергоМаш готов произвести поставку затворов из наличия.
САЙТ УралКомплектЭнергоМаш, август 2019 г.