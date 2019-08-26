Сотрудники Энергомаша удостоены государственных наград

9 августа 2019 года подписан указ президента Российской Федерации № 373 «О награждении государственными наградами Российской Федерации». За достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу оператор станков с числовым программным управлением ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ» Н. П. Долгополов награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, генеральный директор ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ» А. И. Ващенко награжден орденом Дружбы. Николай Петрович Долгополов начал свою трудовую деятельность на Белгородском заводе энергетического машиностроения в 1976 году учеником токаря-карусельщика. За 42 года работы на предприятии Николай Петрович стал поистине мастером экстра-класса. В 1985 году удостоен звания «Лучший рабочий Министерства энергетического машиностроения», в 1986 году награжден орденом «Трудовой Славы» III степени. Александр Иванович Ващенко в 1971 году начал работу на заводе фрезеровщиком и прошел путь до генерального директора. Награжден медалями «За заслуги перед землей Белгородской» 1-й и 2-й степени, медалью «За заслуги перед городом Белгородом» 3-й степени.

Сайт ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ», 23 августа 2019 г.