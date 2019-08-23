СПРАВОЧНИК ТПА. Что такое цапковая арматура?

Цапковая арматура для трубопроводов отличается внешне наличием присоединительных патрубков с наружной резьбой и наличием буртика. Арматура с цапковым соединением используется для работы на участках с высоким давлением. Части трубопровода с цапковой арматурой получаются герметичными. Благодаря резьбе в местах присоединения арматуры к другим деталям, у цапковой арматуры небольшое количество присоединительных элементов. Поэтому цапковая арматура легкая по весу. Другая ее особенность — уменьшение толщины стенки трубы в месте резьбового соединения. Такой тип соединения малопригоден для труб с тонкими стенками.

Кроме трубопроводов цапковая арматура используется для специального оборудования и приборов.

Применение такой арматуры рекомендовано в работах с технологическими трубопроводами. Например, для транспортировки материалов нейтральной и негорючей природы используется арматура из чугуна с диаметром до 50 мм. Для транспортировки любых сред можно применять стальную арматуру с диаметром до 40 мм.

Соединение цапкового типа применяется в арматуре с невысокими показателями давления и с небольшими размерами. Именно такой вид соединения более предпочтителен во время ввинчивания в корпуса аппаратов, сосудов, различных типов установок. В качестве распространенного примера соединения цапкового типа можно привести систему подсоединения пожарного рукава к пожарному гидранту.

Особенности строения цапковой арматуры

В цапковой арматуре нарезка находится на наружной стороне на присоединительных концах. Арматура с таким типом соединения предназначена для использования в системах с давлением в пределах 10 МПа при показателях Dy до 200 мм. Цапковая арматура производится с гайками накидного вида или с ниппелями для отбортовки труб, а также для приваривания к ним. У цапковой арматуры может быть муфтовый присоединительный конец и цапковый.

Герметичность цапкового соединения

Герметичность при соединении цапкового типа обеспечивается за счет дополнительного применения специальных прокладок и смазок. При затягивании прокладка сжимается в месте соединения и герметизирует стык. Дополнительно

могут применяться специальные смазки. Все виды резьбовых соединений отличаются такими преимуществами, как использование минимума присоединительных элементов, небольшой показатель металлоемкости, высокая технологичность, небольшой вес. Качественно выполненные монтажные работы требуют полного совпадения резьбы (как внутренней, так и наружной), а также применения специальных уплотняющих материалов.

Сайт ООО «МК НХТС», август 2019 года