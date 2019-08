Обновлен номенклатурный каталог шаровых кранов ALSO серии GAS

В разделе «Продукция» сайта завода доступен для скачивания обновленный каталог шаровых кранов ALSO серии GAS. Здесь представлены самые популярные модели с указанием доступных к приобретению диаметров. Завод увеличил производственные возможности и в данном каталоге представлены габаритные и присоединительные размеры шаровых кранов ALSO GAS до DN 500 редуцированного и полного проходов. Вся линейка продукции ALSO серии GAS сертифицирована в системе ГАЗСЕРТ. Обновленный дизайн каталога позволит легко сориентироваться в возможных вариантах исполнения кранов по типу присоединения, проходу, стали корпуса и строительной длине.

Сайт завода шаровых кранов «АЛСО», 19 августа