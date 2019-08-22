Получен сертификат CE для ООО «ЧСГС» и ООО «ЛД-ПРАЙД» на стальные шаровые краны от Ду15 до Ду 800 и латунные шаровые краны от Ду15 до Ду50

15-16 августа 2019 года предприятия компании LD: ООО «ЧСГС» и ООО «ЛД-ПРАЙД» успешно прошли ежегодный аудит для выдачи сертификата CE на стальные шаровые краны от Ду15 до Ду800, латунные шаровые краны от Ду15 до Ду50. Сертификат СЕ является необходимым требованием для поставок продукции в страны Европейского Союза. На продукцию, отгружаемую в страны Европы, наносится маркировка CE. Знак CE удостоверяет, что изделие соответствует основным требованиям директив ЕС и гармонизированным стандартам Европейского союза, а также то, что продукт прошёл процедуру оценки соответствия Директиве 2014/68/EU (PED) «Оборудование, работающее под давлением».

Сайт ООО ЧСГС, 21 августа