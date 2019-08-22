Волгограднефтемаш отгрузил крупногабаритное оборудование для НПЗ

6 августа на причале ОАО «Волгограднефтемаш» завершена отгрузка крупногабаритного оборудования в адрес АО «Газпромнефть-ОНПЗ». Два реактора и сепаратор, будут эксплуатироваться в составе установки гидроочистки/депарафинизации дизельного топлива Омского нефтеперерабатывающего завода. Главные аппараты установки – реактор гидроочистки и реактор депарафинизации – выполнены из высокопрочной хром-молибден-ванадиевой стали в соответствии с самыми жесткими требованиями российских стандартов и международного стандарта ASME. Их диаметр составляет 3650 мм, длина до 44 метров, а общий вес более 500 тонн. Масса третьего аппарата – сепаратора высокого давления – 184 тонны. Он изготовлен из отечественных сталей в соответствии с требованиями российских стандартов и технического регламента Таможенного Союза. К заказчику оборудование отправлено водным транспортом. Маршрут его доставки из Волгограда в Омск пролегает по Северному морскому пути.

Сайт ОАО «Волгограднефтемаш», август 2019 г.