Новая полная линейка шаровых кранов с интегрированными пресс-фитингами компания «Vexve» (Финляндия) уже в России

Компания «Vexve» начала поставку не имеющую аналогов полноценную линейку шаровых кранов с интегрированными пресс-фитингами, которые сокращают количество необходимых деталей и рабочих процессов, а также снижают вероятность утечек. Новые краны разработаны для перекрытия потока и балансировки систем отопления и охлаждения зданий. В обширную линейку кранов входят запорные и балансировочные краны с фитингами от 18 до 54 мм, изготовленные как из углеродистой, так и из нержавеющей стали. Главное преимущество этой линейки состоит в том, что она позволяет использовать стандартизованные запорные и балансировочные краны в масштабах всего проекта. Теперь не нужно подбирать отдельные краны с различными характеристиками и свойствами. Данная линейка кранов ещё не представлена в интернет-магазине, но продукция уже доступна к заказу, более подробно по тел.: 8 (800) 555-22-15 и на сайте: www.vexve-russia.ru

Источник Facebook, VEXVE Russia Трубопроводная арматура, 20 августа 2019 г.