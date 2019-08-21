КАК УКРАСТЬ ГАЗОПРОВОД? ОПЫТ ОРЕНБУРГА - РОДИНЫ ОТЦА ГАЗПРОМА

Около трассы Оренбург-Самара неизвестные демонтировали и вывезли свыше 1400 м труб газопровода, еще около 300 м извлекли из земли и подготовили для транспортировки. Проводится расследование. Когда пропажу обнаружили, местная полиция отказалась возбуждать уголовное дело, т.к. посчитала, что идет замена оборудования. Однако прокуратура не согласилась с полицией и все же возбудила уголовное дело по ч.4 ст.158 УК РФ «Кража, совершенная в особо крупном размере». Сейчас правоохранители разыскивают расхитителей госсобственности. Ход расследования взят на контроль лично прокурором района.

Источник : Neftegaz.RU