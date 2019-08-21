ВОЛГОГРАДНЕФТЕМАШ (ШК, ЗАТВОРЫ, РЕГУЛЯТОРЫ, КЛАПАНЫ, ДНИЩА) ПРОДОЛЖИЛ НАРАЩИВАТЬ УБЫТКИ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2019 ГОДА

АО "Волгограднефтемаш" завершил первое полугодие 2019 года с убытком в более чем 300 млн рублей. Выручка предприятия сократилась на 9,4%, следует из бухгалтерской отчетности предприятия. За шесть месяцев "Волгограднефтемаш" получил выручку в 2,54 млрд рублей. Себестоимость продаж составила 2,36 млрд рублей. В результате валовая прибыль машиностроительного предприятия составила 180,84 млн рублей, годом ранее - 169,85 млн рублей. В рассматриваемом периоде "Волгограднефтемаш" показал убыток от продаж в размере 405,42 млн рублей. Чистый убыток предприятия составил 317,74 млн рублей, годом ранее - 284,49 млн рублей. Кредиторская задолженность завода на конец первого полугодия составила 4,1 млрд рублей, на конец 2018 года - 4,49 млрд рублей. ОАО "Волгограднефтемаш" – российский производитель технологического оборудования для газовой, нефтяной и нефтехимической отраслей промышленности. Предприятие выпускает реакторы, колонны, сепараторы, емкости, теплообменники, нефтяные насосы, трубопроводную арматуру и др. На заводе работает 4,5 тыс. человек.

RUPEC, Информационно-аналитический центр, 15 августа