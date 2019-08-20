АУМА поставила электроприводы для ТПА на ТЭЦ-20-филиал ПАО «Мосэнерго

Электроприводы АУМА найдут свое применение в рамках проекта реконструкции схемы теплосети на ТЭЦ-20-филиал ПАО «Мосэнерго». Многооборотные приводы с блоками управления и коническими редукторами будут установлены на задвижках с различными диаметрами от Ду400 до Ду1000. Подобная комбинация позволит обеспечить необходимое для перекрытия арматуры усилие при соблюдении всех требований по скорости. «Мы давно сотрудничаем с ПАО «Мосэнерго, наше оборудование установлено на четырех ТЭЦ – ТЭЦ 12, 16, 20 и 21, с ними заключен договор на сервисное обслуживание. Мы оперативно проводим все регламентные работы, на складе храним комплекты ЗИП, проводим обучение», - комментирует Александр Соловьев, руководитель сервисного отдела ООО «ПРИВОДЫ АУМА».

ООО «ПРИВОДЫ АУМА», официальный представитель AUMA Riester GmbH & Co.KG (Германия), мирового лидера в разработке и производстве электроприводов для автоматизации запорной и запорно-регулирующей арматуры. С 2001 г. ООО «ПРИВОДЫ АУМА» работает с Российскими проектными организациями, производителями ТПА, конечными пользователями и поставляет на рынок России, стран СНГ весь ассортимент электроприводов, блоков управления электроприводами и редукторов АУМА, а также обеспечивает гарантийное и послегарантийное обслуживание всего оборудования АУМА на территории своей ответственности. Производственная площадка, обеспечивающая мелкоузловую сборку электроприводов в общепромышленном и взрывозащищенном исполнениях по Российским техническим условиям, располагается в г. Химки Московской области.

Источник : Neftegaz.RU, 19 августа