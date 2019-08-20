РАСШИРЕНА ЛИНЕЙКА ВОЗДУШНЫХ КЛАПАНОВ И НАЧАТА ПРОДАЖА АРМАТУРЫ ДЛЯ СБРОСА ВОЗДУХА «ГРАНРЕГ»

Компания АДЛ сообщает о расширении линейки воздушных клапанов собственного производства и начале выпуска клапанов для сброса воздуха и устранения вакуума под торговой маркой «Гранрег» серии КАТ70. Клапаны для сброса воздуха и устранения вакуума «Гранрег» серии КАТ70 предназначены для успешного применения на магистральных и распределительных водопроводных сетях для удаления либо впуска воздуха в трубопровод в целях предотвращения возникновения воздушных пробок и условий для «кавитации». Клапаны «Гранрег» серии КАТ70 выпускаются в диапазоне диаметров от DN 50 до 300 мм, на условное давление 16 бар, при температуре среды от 0 до 65oС. Корпус клапанов изготавливается из высокопрочного чугуна, устойчивого к большим механическим и гидравлическим нагрузкам. Внутренние элементы выполнены из нержавеющей стали. Внутреннее и внешнее покрытие корпусов клапанов предохраняет от возникновения коррозии, образования сколов и царапин.

Сайт компании АДЛ, 19 августа