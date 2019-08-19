Подача газа в жилых домах Полевского городского округа в Свердловской области возобновлена. Ранее там произошла авария, в результате чего 20 тыс. человек остались без газа. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. Повреждение газопровода 14 августа было устранено и 15 августа в 16:00 мск пуск газа уже был возобновлен. Пуск газа в дома, где не оказалось хозяев в момент работы специалистов газовой службы, будет осуществляться индивидуально. Напомним, повреждение газопровода произошло в Полевском городском округе Свердловской области 14 августа. Ранее на газификацию Свердловской области было направлено 100 млн руб.

Источник : Neftegaz.RU, 18 августа 2019 г.