Поставка нестандартного исполнения задвижки 30c964нж DN900 PN25 для ЕВРАЗ НТМК

В августе 2019 г. в разумные сроки была выполнена поставка оборудования в адрес Нижнетагильского металлургического комбината (ЕВРАЗ НТМК): задвижку 30c964нж DN900 PN25 производства Старооскольского арматурного завода (ООО «Арма-Пром») в комплекте с электроприводом Н-Д-09 «Тулаэлектропривод». Габаритные размеры: масса без электропривода -2 888 кг., строительная длина - 1100 мм. Подбор оборудования производился без возможности переходов на распространённые диаметры запорной арматуры 800 или 1000 мм, что позволит избежать избыточного гидравлического сопротивления в трубопроводе и обеспечить должную пропускную способность. Оборудование уже прошло успешное испытание по классу герметичности А при давлении 27,5 кгс/см², на прочность корпуса давлением 37,5 кгс/см²; и полностью готова к эксплуатации на рабочем трубопроводе. Сайт ГК «Авангард», 16 августа 2019 г.

