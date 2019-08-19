ООО «Транснефть-Балтика» выполнило ремонты задвижек на ЛПДС «Ярославль»

ООО «Транснефть-Балтика» завершило работы по ремонту задвижек на Линейной производственно-диспетчерской станции «Ярославль» Ярославского районного нефтепроводного управления. Работы по среднему ремонту четырех задвижек проводились в течение 72 часов в соответствии с графиком ремонта запорной арматуры и обратных затворов на технологических нефтепроводах НПС и линейной части нефтепроводов ООО "Транснефть-Балтика" на 2019 год. При осуществлении неразрушающего контроля деталей и узлов данных задвижек были выявлены недопустимые дефекты в сварном соединении штока с гайкой крепления клина. Все выявленные дефекты в ходе ремонтных работ были своевременно устранены. После устранения дефектов была произведена обратная сборка задвижек, настройка параметров электроприводов запорной арматуры и проведены испытательные операции.

Сайт ООО «Транснефть-Балтика», 14 августа