Группа LD провела встречу с Южно-Уральской ТПП

Предприятие LD - это настоящее отечественное производство полного цикла, сегодня в этом убедились гости компании. Президент ЮУТПП Дегтярев Ф.Л. и начальник управления по работе с предприятиями Кобякова Н.И. смогли сами оценить масштаб работы нашего завода. Принципиальная позиция предприятия - самостоятельно изготавливать все детали шарового крана, на собственном оборудовании и без использования кредитных средств - действительно вызывает чувство восхищения и гордости за российскую промышленность.

Сайт Группы ЛД 13 августа