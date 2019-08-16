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Группа LD провела встречу с Южно-Уральской ТПП

16 августа, 2019 4

Предприятие LD - это настоящее отечественное производство полного цикла, сегодня в этом убедились гости компании. Президент ЮУТПП Дегтярев Ф.Л. и начальник управления по работе с предприятиями Кобякова Н.И. смогли сами оценить масштаб работы нашего завода. Принципиальная позиция предприятия - самостоятельно изготавливать все детали шарового крана, на собственном оборудовании и без использования кредитных средств - действительно вызывает чувство восхищения и гордости за российскую промышленность.

 

Сайт Группы ЛД 13 августа


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