ГРУППА ОМЗ (ИЖОРСКИЕ ЗАВОДЫ) ИЗГОТОВИЛИ СОСУДЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОМСКОГО НПЗ

Ижорские заводы, входящие в Группу ОМЗ, изготовили и отгрузили в адрес Омского НПЗ «Газпром нефти» крупногабаритное оборудование для строящегося комплекса гидроочистки и депарафинизации дизельного топлива. Будущий комплекс гидроочистки и депарафинизации дизельного топлива Омского НПЗ заменит сразу две установки прошлого поколения, обеспечив двукратный рост производства зимних и арктических марок дизельного топлива. Этот проект объемом инвестиций 17,5 млрд рублей является важной частью программы развития Омского НПЗ, которую с 2008 года продолжает «Газпром нефть». «Это не первый опыт сотрудничества Омского НПЗ с Ижорскими заводами. Ранее предприятие изготовило шесть крупногабаритных сосудов высокого давления для комплекса глубокой переработки нефти, также строящегося в рамках масштабной модернизации Омского НПЗ. Мы заинтересованы в развитии сотрудничества с ключевыми российскими производителями оборудования, поскольку современные отечественные разработки эффективны в эксплуатации и позволяют не зависеть от зарубежных поставок», - отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.

Пресс-центр Группы ОМЗ, 15 августа