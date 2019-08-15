Реализация продукции KVANT. Письмо завода «КВАНТ» всем партнерам и заказчикам на сайте предприятия

Уведомляем, что дальнейшая реализация продукции KVANT будет производится следующим юридическим лицом:

«КВАНТ» ООО, ИНН 4703164200 / КПП 470301001, ОГРН 1194704010720.

Подтверждаем, заявляемые ООО «КВАНТ» права по реализации продукции KVANT, а также право нести ответственность по гарантийным и сервисным обязательствам в полной мере как предприятия-изготовителя. Просим считать ранее заключённые договора с ООО «Завод КВАНТ» расторгнутыми после полного урегулирования взаимных расчётов и выполнения взятых на себя обязательств в части поставки продукции по текущим незавершённым проектам. Предлагаем заключить новый договор с ООО «КВАНТ».

Источник: сайт ООО «КВАНТ», 13 августа