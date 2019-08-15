Возбуждено дело о банкротстве Самарского завода «Теплант»

Арбитражный суд Ивановской области 6 августа 2019 г. возбудил дело о банкротстве ООО "Теплант-2". С заявлением о банкротстве в суд обратился Сбербанк, сумма исковых требований составляет 629,9 млн руб. Тейковское ООО "Теплант-2" входит в группу "Теплант". Головное предприятие АО "Теплант" и две производственные площадки расположены в Самаре. Третья площадка в Тейкове. С 9 июля 2019 г. самарское АО "Теплант" находится в процессе ликвидации. Видимо, это и послужило толчком для Сбербанка обратиться в суд с заявлением о банкротстве тейковского ООО "Теплант-2".

Источник: Портал ИвановоLive

