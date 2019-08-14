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Определилась первая десятка информационных партнеров Международного конгресса «Энергоэффективность. XXI век». Почти все СМИ или газеты, или бюллетени или другие малоформатные и электронные издания. Журналов с печатными тиражами нет.

14 августа, 2019 11
Информационными партнерами по данным Оргкомитета форума стали: журналы «Автоматизация и IT в энергетике», «Рынок электротехники», «С.О.К.», информационный бюллетень «Техэксперт», информационные агентства Elec.ru, InfoLine, RusCable.Ru, информационный портал SroPortal.ru, интернет-портал «ГИС-Профи», и международный Интернет-ресурс для проектировщиков «Проектант». Генеральным информационным партнером конгресса в Санкт-Петербурге вновь выступили газета «Строительный Еженедельник» - информационное агентство «АСН-Инфо».
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