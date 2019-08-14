Что такое шефмонтаж от ООО «Сибэнергомаш - БКЗ»

Изготовление качественного оборудования – лишь часть работы, направленной на удовлетворение потребностей и ожиданий заказчика. Учитывая специфику котельного оборудования и тягодутьевых машин, их крупные габариты и поставку на строительную площадку в виде отдельных элементов (блоков), шефмонтаж оборудования является очень важной составляющей выполнения заказа. Для этих целей в ООО «Сибэнергомаш - БКЗ» многие годы существует отдел шефмонтажа. В настоящее время все инженеры находятся на площадках заказчиков для осуществления технического руководства, авторского надзора и контроля за правильностью сборки, монтажа и пуска оборудования. Среди наиболее крупных объектов можно назвать ТЭЦ АО «Уральская сталь» в г. Новотроицк, где идет монтаж двух новых котлов Е-220-3,9-440 ДКГМ, АО «Актобе ТЭЦ» в г. Актобе, Республика Казахстан, где производится реконструкция котла БКЗ 160-9,8-560 ГМ, ООО «Воркутинские ТЭЦ» ПАО «Т-Плюс» в г. Воркуте, где специалист завода осуществляет техническое руководство при реконструкции сразу 7 котлов производительностью 160 (БКЗ 160-100 Ф) и 220 (БКЗ 220-100-4) тонн пара в час, ТЭЦ-2 АО «Астана-Энергия» в г. Нур-Султан, Республика Казахстан, где производится шефмонтаж котла БКЗ 550-13,8-560, а также ТЭЦ-1 АО «Астана-Энергия» в г. Нур-Султан, Республика Казахстан, где реконструируется котёл БКЗ 65-3,9-2.

Источник: сайт ООО «Сибэнергомаш-БКЗ», 14 августа