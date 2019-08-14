НПО «ГАКС-АРМСЕРВИС» провело модернизацию измерительного устройства шероховатости уплотнений арматуры «СЕЙТРОНИК УШС-1»

Устройство предназначено для измерения шероховатости наружных сферических поверхностей деталей: шаровых пробок – запирающих элементов шаровых кранов, шариков шарикоподшипников и других деталей типа «шар». С помощью этого устройства можно производить оценку шероховатости поверхности за один цикл измерений по следующим параметрам: Ra, Rz, Rmax, Sm, Rp, Rv, Rq, S, lg, la, Lo, lo, D, Dq, Da, tp. В состав устройства измерения входит приборная стойка, на которой устанавливается выносной малогабаритный цилиндрический датчик прибора контроля шероховатости, который в свою очередь базируется на контролируемую сферическую поверхность. В настоящее время конструкция стойки усовершенствована – улучшены свойства ходового винта, с помощью которого перемещается цилиндрический датчик по колонне, а также изменена конструкция основания приборной стойки и снижена металлоемкость.

Сайт НПО «ГАКС-Армсервис», 13 августа