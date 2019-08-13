Компания «АБРАДОКС» поставляет: Затвор дисковый поворотный межфланцевый с редуктором BUV-VF[xxx]

Конструктивные решения и стабильное качество производства обеспечивает поворотным затворам ABRA-BUV самую высокую степень герметичности – класс «А» (по ГОСТ 54808 и ГОСТ 9544).
· Жесткая посадка диска на шток. Никаких заклепок, пинов, крепежных пальцев.
· Высокая герметичность. Мощная и надежная конструкция.
Основные области применения таких затворов - для трубопроводов, транспортирующих воду, теплоносители и нейтральные среды, в том числе газы, такие как воздух, азот и т.д..
· Затворы проходят двойной контроль качества - после гидроиспытаний дополнительно испытываются воздухом
· Малое гидравлическое сопротивление затворов ABRA обеспечивает великолепные гидравлические характеристики.
· Поворотный затвор межфланцевый ABRA - это запорно-реулирующая трубопроводная арматура с минимальной практически достижимой строительной длиной.
· Высокое качество изготовления и проверенные материалы конструкции обеспечивают отличные эксплуатационные характеристики.
· Затвор поворотный дисковый чугунный ABRA допускает возможность подачи среды в любом направлении.
· Применение затворов ABRA BUV-VF826 и ABRA BUV-VF866:
o Поворотные затворы ABRA BUV-VF826 и ABRA BUV-VF866, в основном, применяются в системах тепло-, водоснабжения,
o вентиляции, пожаротушения, отопления и кондиционирования.
o Поворотные затворы ABRA BUV-VF826 и ABRA BUV-VF866 обладают отличной химической устойчивостью к большинству тормозных жидкостей и антифризов на спиртовой и гликолевой основе, воде, в том числе морской воде, деминерализованной, дистиллированной, газированной воде и т.п.
o Возможно применение на других средах и в других системах в соответствии с температурной применимостью и химической стойкостью материалов затвора
o Поворотные затворы ABRA BUV-VF826 и ABRA BUV-VF866 никогда не применяются на углеводородах таких как природный газ, бензин, дизель, керосин, большинство масел и т.п.
· Применение затворов серии 863:
o Уплотнение и диск затвора ABRA BUV-VF863 обладают отличной химической устойчивостью к:
§ воде, в том числе морской воде, деминерализованной, дистиллированной, газированной воде и т.п.
§ минеральным маслам
§ бензинам неэтилированным
§ большинству буровых растворов
§ алифатическим углеводородам (метан, пропан, бутан)
§ хладагентам ("хладонам", "фреонам", холодильным агентам) групп HFA, HFB, HFC
§ дизельному горючему с содержанием ароматических углеводородов не более 40% (обычное дизтопливо)
§ растительным и животным маслам и жирам
§ большому количеству разбавленных кислот и оснований, солевых растворов при комнатной температуре
o Уплотнение и диск затвора ABRA BUV-VF863 обладают средней химической устойчивостью к нижеследующим средам:
§ Дизтопливо с содержанием ароматических углеводородов свыше 40%, этилированные бензины
§ Биологически разлагающиеся гидравлические жидкости
§ Силиконовые масла и жиры (масла могут вызвать сокращение уплотнения)
o Уплотнение и диск затвора ABRA BUV-VF863 обладают низкой / нулевой химической устойчивостью (не применяются) к нижеследующим средам:
§ Ароматические углеводороды (толуол, бензол)
§ Хлорированные углеводороды (трихлор-, перхлорэтилен)
§ Тормозные жидкости и антифризы на гликолевой основе
§ Хладагенты ("хладоны", "фреоны", холодильные агенты) группы HFD
§ Ацетон; этиловый, бутиловый и т.д. эфиры
В качестве основных преимуществ использования наших затворов поворотных следует упомянуть:
· класс герметичности А (наилучший)
· малый вес и габаритный размер
· малая строительная длина
· оптимальную цену приобретения
· низкую стоимость установки и обслуживания
· герметичное перекрытие потока в обоих направлениях
· тот факт, что с рабочей средой контактируют только две детали: седловое уплотнение и диск
· при монтаже не нужны дополнительные уплотнения, поскольку само седло затвора служит уплотнением соединения
Сайт компании «АБРАДОКС», август 2019 года