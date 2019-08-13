АТОММАШЕ ПРИОБРЕЛ НОВОЕ СТАНОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, КОТОРОЕ В 5 РАЗ СНИЗИТ ТРУДОЕМКОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА

В Волгодонском филиале АО «АЭМ-технологии» «Атоммаш» (входит в машиностроительный дивизион Росатома – Атомэнергомаш) запустили в работу плоскошлифовальный станок фирмы ZIERSCH. Оборудование предназначено для финишной обработки крупногабаритных внутрикорпусных устройств парогенераторов, а также шиберов и седел для трубопроводной арматуры. Станок способен шлифовать и полировать плоские поверхности, переходные, наклонные и радиусные профили деталей размером до 4 метров и весом до 6 тонн. Оборудование обладает жесткой конструкцией и отличается высокой точностью, скоростью, звукоизоляцией и минимальной вибрацией. Кроме того, станок оборудован магнитной плитой (столом), который позволяет уйти от закрепления деталей прижимами. Это существенно снижает время установки обрабатываемых заготовок и исключает напряжения в них. Оборудование должно повысить производительность труда в филиале и снизить энергозатраты процесса в два раза. Благодаря новому обрабатывающему центру мы снизим трудоемкость в 5 раз, — отметил директор по производству Александр Локтюшов. — Если раньше приходилось использовать несколько станков для обработки изделий с перемещением по корпусам завода, то сегодня весь процесс шлифовки происходит в одном месте. При этом качество шероховатости деталей способно достигнуть RA 0,16 микрометров — т.е. зеркальной поверхности.

Сайт АТОМЭНЕРГОМАШ, 12 августа