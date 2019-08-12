Лучший покупатель сантехники, фитингов и арматуры в Минской фирме ЗАО «Чистый берег» в 2019 году получит Nissan Terrano

С 3 января по 15 декабря 2019 года сделавший покупки в "Чистый берег" может выиграть

Nissan Terrano и LADA Largus. Юридическое лицо и ИП, зарегистрированный в Республике Беларусь, который совершает покупки в магазинах "Чистый берег - центр Сантехника" в течение 2019 года.

ДЛЯ УЧАСТИЯ В РЕКЛАМНОМ МЕРОПРИТИИ НЕОБХОДИМО:

Совершить две и более покупок в магазинах "Чистый берег - центр Сантехника" за период с 3 января по 15 декабря 2019 года включительно. Победителем рекламного мероприятия будет объявлено юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, который за весь период действия акции приобретет любую продукцию в магазинах ЗАО «Чистый берег» на наибольшую сумму, при этом совершив не менее 2-х покупок. Победитель будет определен путем сложения сумм всех покупок в розничных магазинах в период с 03.01.2019 по 15.12.2019 включительно.

Порядок награждения победителей:

1 МЕСТО - NISSAN TERRANO

ЛОТЕРЕЙНЫЙ ПРИЗ - LADA LARGUS.

РОЗЫГРЫШ - ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРИЗА будет проведен между приглашенными на рекламное мероприятие участниками конкурса. Совершившими покупки на максимальные суммы и занявшие со 2-го по 30-е место. Приз будет разыгран между участниками мероприятия, занявших со 2-го по 30 место

Сайт ЗАО «Чистый берег», 8 августа 2019 г.