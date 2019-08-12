КАК УКРАЛИ ГАЗОПРОВОД С АРМАТУРОЙ И ТРУБНЫМИ ДЕТАЛЯМИ В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Газопровод в Балтийске запустят не раньше 2021 г. и не позже конца 2022 г. Об этом сообщил губернатор Калининградской области А. Алиханов. Не раньше 2021 г., потому что вновь сорвались торги по обследованию газопровода спецтехникой. Как заявил губернатор, узнать, можно ли достраивать газопровод, можно будет не раньше начала 2020 г. Если можно - газопровод будет готов в 2021 г., если нет - минимум 1,5 г. уйдет на перепроектирование и строительство. История газопровода в Балтийск - крайне туманная. В 2012 г. власти начали строить объект, стоимость работ составила 1,1 млрд руб. А в ноябре 2016 г. оказалось, что министр строительства А. Кушхов полностью оплатил несданный газопровод и закрыл проект с точки зрения кассы. Министр был уволен А. Алихановым. В марте 2018 г. оказывается, что документация по газопроводу пропала. Власти пытаются провести торги, чтобы найти компанию которая обследует недострой и скажет, можно ли продолжать строительство. Однако без документации никто этого делать не хочет. В итоге, властям нужно либо искать того, кто обследует газопровод без документов (что крайне маловероятно), либо переделывать весь проект. Газ появится у жителей Балтийска не раньше 2021 г., хотя должен был быть подан еще в 2017 г.

Источник : Neftegaz.RU, 10 августа 2019 г.