С 8 по 11 октября состоится ежегодное совещание главных энергетиков нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий России и СНГ

В рамках организованного под эгидой Ассоциации нефтепереработчиков и нефтехимиков «Совета главных энергетиков нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий России и стран СНГ» в период с 08 октября по 11 октября 2019г. состоится ежегодное совещание главных энергетиков нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий России и СНГ с участием специалистов научно-исследовательских и проектных институтов, фирм-производителей оборудования, инжиниринговых фирм со следующей повесткой дня:

- Организация системы обслуживания и ремонта по техническому состоянию электрооборудования на предприятиях нефтепереработки и нефтехимии;

- Организация входного контроля энергетического оборудования на предприятии и методы его диагностики (электродвигателей, кабелей) в процессе эксплуатации;

- Нормирование и контроль потребления энергоресурсов на предприятиях.

Источник: Сайт ООО «НТЦ при Совете главных механиков», 7 августа 2019 г.