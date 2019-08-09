В проект ФЗ о промышленной безопасности введена революционная статья - публичный рейтинг экспертных организаций

По итогам обсуждений в проекте ФЗ появилась новая статья 28 с заголовком «Независимая оценка качества оказания услуг в области промышленной безопасности», которая включает следующие положения:

1. Независимая оценка качества оказания услуг в области промышленной безопасности проводится в целях получения сведений о качестве проведения:

– аудита системы управления промышленной безопасностью; – экспертизы промышленной безопасности; – технического диагностирования технических устройств; – обследования технического состояния зданий и сооружений опасных производственных объектов.

2. Независимая оценка качества оказания услуг в области промышленной безопасности проводится автономной некоммерческой организацией, в состав учредителей которой входят общероссийские объединения работодателей и Торгово-промышленная палата Российской Федерации.

3. На основе результатов независимой оценки качества оказания услуг в области промышленной безопасности могут формироваться рейтинги организаций, осуществляющих указанные в части 1 настоящей статьи виды деятельности в области промышленной безопасности.

4. Автономная некоммерческая организация, указанная в части 2 настоящей статьи, размещает в сети "Интернет” информацию о порядке проведения и результатах независимой оценки качества оказания услуг в области промышленной безопасности.

Внесение данной статьи в проект ФЗ стало результатом инициатив, предложенных Комитетом по промышленной безопасности при ТПП РФ, а также другими заинтересованными структурами. Председатель секции № 8 Научно-технического совета Ростехнадзора «Методическое обеспечение экспертизы промышленной безопасности» Петр Сергеевич Каныгин на заседании 25 июня 2019 г, подводя итоги работы в 2018 году, отметил: «Члены секции приняли самое активное участие в разработке революционного для всей сферы промышленной безопасности общественного инструмента регулирования – рейтинга экспертных организаций» Целью рейтинга является введение независимого контроля за качеством работы экспертных организаций и совершенствование закупочных процедур, осуществляемых эксплуатирующими опасные производственные объекты (ОПО) организациями.

Сайт АО «ИркутскНИИхиммаш», 9 августа 2019 г.