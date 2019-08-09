За 50 млрд рублей построят в Волгограде завод по производству метанола. Создается новый химический кластер в России.

Современный химический кластер в самое ближайшее время появится в Волгограде. Он будет построен на площадке «Химпрома», территория которого в данный момент активно осваивается. Основой будущего химического кластера будет выступать завод по совместному российско-японскому экспортно-ориентированному производству метанола. Его строительство начнется в будущем 2020 году и завершится к концу 2022 года. Новый объект будет сразу же запущен в эксплуатацию с постепенным наращиванием производственной мощности. Общая стоимость инвестиционного проекта по строительству российско-японского метанолового завода составляет 50 млрд рублей. Они будут освоены в течение 2 лет. Далее запланировано строительство еще ряда производств, которые будут входить в создаваемый на площадке «Химпрома» химический кластер – полипропиленовое, полиэтиленовое и т.д. Выпускаемая этими предприятиями продукция будет востребована отечественными компаниями, ее часть пойдет на экспорт. Площадка «Химпрома» отлично подходит для создания химического кластера. Здесь есть и подъездные пути для доставки сырья и отправки готовой продукции, и доступ к энергоресурсам, и большой логистический потенциал. Трехстороннее соглашение было подписано между «Джи Ти Эм 1» (GTM One), «Мицубиси Хэви Индастриз Инжиниринг», а также «Хальдор Топсе» (Дания), смысл соглашения — предоставить технологию проектирования и строительства объекта. Роли распределились следующим образом: «Хальдор Топсе» — предоставляет свою технологию производства метанола; «Мицубиси Хеви Индастриз» — главный проектировщик, а позже и генеральный подрядчик. Также инвестором стала японская компания «Marubeni Corporation», задача которой — поставки готовой продукции. Известно, что компания «АЕОН» Романа Троценко выкупила площадку. Создан «Волгоградский электрометаллургический комбинат», который займется на площадке производством карбида.

Источник: B2B GLOBAL, 8 августа 2019 г.