Разработана новая технологию для диагностики технического состояния трубопроводов и трубного оборудования (арматура и детали трубопроводов)

Специалисты Комсомольского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), дочки Роснефти, внедряют современную технологию для диагностики технического состояния трубопроводов. Комплекс цифровой радиографии представляет собой систему, которая производит оценку технического состояния оборудования и качество сварных соединений трубопровода. Об этом сообщила Роснефть. Это позволяет специалистам предприятия оперативно получать детализированный отчет о результатах контроля, в несколько раз быстрее определять локальные изменения и прогнозировать степень изношенности отдельных участков трубопроводов. С помощью данного комплекса был успешно проведен технический мониторинг более 300 трубопроводов. До конца 2019 г. специалисты Комсомольского НПЗ планируют обследовать еще около 350 трубопроводов. Внедрение на Комсомольском НПЗ современных технологий диагностики позволит усилить контроль технического состояния трубопроводов, обеспечивая их безопасную и безаварийную эксплуатацию, а также существенно повысить уровень промышленной и экологической безопасности.

Источник: ИА Neftegaz.RU, 8 августа 2019 г.