Срочно Интерфакс. Будет создан резервный процессинговый центр на случай санкций

Процессинговый центр на мощностях одного из банков позволит сохранить платежную систему страны в экстренной ситуации. Центробанк РФ задумал создать резервный процессинговый центр для российских банков на экстренный случай, сообщили в четверг 8 августа "Известия" со ссылкой на собственные источники. Резервный центр может пригодиться для финансовой отрасли, чтобы обеспечить бесперебойную работу платежных систем, например, при введении новых санкций. В качестве основного варианта для создания резервного процессингового центра рассматривается Российский национальный коммерческий банк (РНКБ) в Крыму, который уже попал под международные ограничения. Там изданию сообщили, что технически способны взять на себя эту функцию, хотя официальное предложение от ЦБ им пока не поступало. Ранее сообщалось, что второй пакет санкций против РФ в рамках дела об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, введенный США на прошлой неделе, вступит в силу 26 августа, о чем заявляло OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение министерства финансов США, отвечающее за правоприменение в области санкций).

Источник: Интерфакс, 8 августа