Поддельный электромагнитный клапан 2W-160-15. ТОЛЬКО САМОЕ ГЛАВНОЕ!! ПОЛНОСТЬЮ ФОРУМ ЧИТАЙТЕ ПО ССЫЛКЕ НИЖЕ

Цена: $19.99

По почте посылка пришла мятая и гайку на кожухе клапана помяли. Пришел в картонной коробке, внутри имеется упаковка от производителя, сам клапан, инструкция на небольшом формате листа и судя по всему ОТК или его подобие. Характеристики: 1. Работает от сети 220В. 2. Диапазон температур от 0 до 100 градусов цельсия. 3.Рабочее давление от 0 до 10 кг/см^2. 4. Материал — латунь и нержавеющая сталь.

Внешний вид достаточно аккуратный, видно, что отверстия в латунном корпусе изготавливались при помощи фрезы. Провод толстый но не медный. Оставляет хорошее впечатление: Очень порадовало, что резьба чистая и аккуратная, без заусениц, очень хорошо нарезана.

Разбирается устройство примитивно. Откручиваем все гайки и винты и готово: И самое интересное это устройство самого сердечника.Отверстие в мембране является компенсационным, что бы не возникало лишнее давление в процессе работы мембраны. Но тут есть один нюанс, а именно данное отверстие точно так же при работе крана будет заполняться водой и получается весь сердечник будет стоять в воде. Что как мне кажется достаточно странно. Если вода жесткая то наверняка осадок быстро попадет в сам сердечник и будет нарастать. Сам корпус очень хорошо обработан: Включение

Измерил сопротивление и индуктивность катушки: Включение крана происходит достаточно шумно, по этому не стоит размещать его в жилых помещениях. Оценить работу клапана можно по видео представленному ниже (кому интересно услышать звук мотайте на 6:50): Вывод

На данный момент сложно сделать вывод, клапан пока не ставился и не применялся, был произведен его полный осмотр и выявлены технические нюансы, касающиеся относительно мембраны. Данный аппарат стоит применять в закрытой комнате под котел или в технических помещениях. Оставляет впечатление качественно изготовленной вещи. А вот прошлый шаровой кран я могу рекомендовать 100% прошел год и работает без нареканий.

Комментарии:

Пользовался похожими клапанами довольно продолжительное время — порядка двух лет. Сначала было 2 шт., которые перекрывали ХВС и ГВС. Причём это происходило ежедневно: когда кто-то дома клапаны открыты, а когда никого нет (и на ночь) клапаны закрыты. Т.е. режим использования довольно интенсивный. Потом добавил ещё два на полотенцесушитель. Т.к. клапаны нормальнозакрытые всё время пока они открыты (большую часть дня) они под напряжением и греются. На моих мощность была указана 24Вт и грелись они очень сильно. Палец обжигали почти моментально. В итоге в одном выдавило прокладку (спустя два года), полагаю из-за высокой температуры, но это, конечно, лишь предположение. Потопа не случилось, т.к. текло слабо и я быстро это обнаружил. А на тех, что поставил на полотенцесушитель прокладки на обоих выдавило через несколько дней (давление в стояке выше т.к. на ХВС и ГВС редукторы). В итоге перешёл на шаровые с электроприводом. Тем не менее считаю клапаны вполне удачными, а вину за произошедшее возлагаю исключительно на собственную лень т.к. сразу понимал, что надо ставить шаровые, но там схема управления сложнее и мне было неохота сразу её

реализовывать. Для клапанов вижу основным сценарием использования — открывать подачу воды ненадолго там, где это нужно. Например, как это обычно и делают: в санузле вода включается, когда там включен свет, ну и т.п.

***********************************

Этот клапан в принципе не предназначен для воды. Такие клапаны используются в местах где надо быстрое высвобождения значительного обьема воздуха и очень быстро. Лучшее применение ему в так называемых аэрошоках или встряхивателях пылевых фильтров в промышленных установках. Никакой воды они не выдержат в принципе. Это смерть клапану. Катушка отвратная, просто ужасная. Нет даже намека на влагозащиту. Обзоры написанные в таком контексте стоит удалять. Это все равно, что телефоном лед от лобаша отскребать. А как будет интересно, когда треснет мембрана… Когда треснет а не если треснет. Замена таких мембран на производстве, где я с такими работал была рутиной.

***************************************

Ровная резьба говорит только о необходимости применения жидкого уплотнитель — анаэробного герметик или фум ленты. Всё. Заусенцы же специально служат для правильной укладки, внимание! Лучшего на данный момент уплотнителя, по соотношению цена/качество, резьбовых соединений горячего и холодного водоснабжения, а так же централизованного отопления- волокон льна. :) Ну, за Китай не буду, а у простых смертных производителей из европейских стран есть есть линейки фитингов/кранов и проч. как с заусенцами, так и без. Чуть не забыл, с заусенцами больше:) (резьба там тоже, вроде неполная)

*******************************************

Источник: https://mysku.ru/blog/aliexpress/74563.html