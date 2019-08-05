2 АВГУСТА ПРОКОНСИМ ПРЕДСТАВИЛ ЦЕНЫ АВГУСТА, КОТОРЫЕ СТАЛИ ТЕПЕРЬ ЕДИНЫМИ ПО ВСЕЙ РОССИИ!

141100000 Вентиль латунный однотипный 15б3р Ду 15, до 75гр.
111400540 Кран латунный шаровый однотипный 11Б27п1 Ду 15 PN 16 бабочка, американка
143100020 Вентиль стальной 15с65нж ЧАЗ, Ду 15, фланцевый
252100624 Труба ПЭ100 SDR11 Ду20х 2,0 PN 16 д/питьевой воды (100м)
301800070 Монтажный комплект ТЕПЛОВАТТ Ду 15 без кронштейнов для алюминиевых и биметаллических радиаторов
251540003 Кран шаровой ПП BASE Ду25 PN25, белый, PlasticPro
Коллекторы латунные:
216114520 Коллектор латунный вход Ду 20, выход кран шаровый Ду 15 синяя рукоятка 2вых, SGL
216114521 Коллектор латунный вход Ду 20, выход кран шаровый Ду 15 красная рукоятка 2 вых, SGL
216114523 Коллектор латунный вход Ду 20, выход кран шаровый Ду 15 синяя рукоятка 3 вых, SGL
216114524 Коллектор латунный вход Ду 20, выход кран шаровый Ду 15 красная рукоятка 3 вых, SGL
216114720 Коллектор латунный никелированный вход Ду 20, выход вентиль Ду 15 2 вых, SGL
216114723 Коллектор латунный никелированный вход Ду 20, выход вентиль Ду 15 3 вых, SGL
216114726 Коллектор латунный никелированный вход Ду 20, выход вентиль Ду 15 4 вых, SGL
Сайт ЗАО «Проконсим», 2 августа