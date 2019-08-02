РОСТЕХНАДЗОР: Заключения экспертизы промбезопасности должны быть четко определены в ФНП - «Правилах проведения экспертизы промышленной безопасности»

Генеральный директор ООО «Единый Технический Центр», кандидат технических наук Анатолий Шулайкин и первый заместитель генерального директора АО «ИркутскНИИхиммаш», кандидат технических наук Кирилл Кузнецов рассказали RISKNEWS о разработке методических рекомендаций об уточнении границ правомочности применения формулировки в выводах заключений экспертизы промышленной безопасности для объекта экспертизы, который не в полной мере соответствует требованиям промбезопасности, представленных на секции № 8 Научно-технического совета Ростехнадзора.

В соответствии с действующими федеральными нормами и правилами (ФНП) «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности» заключение экспертизы содержит один из следующих выводов:

1) объект экспертизы соответствует требованиям промышленной безопасности (ПБ);

2) объект экспертизы не в полной мере соответствует требованиям ПБ и может быть применен при условии выполнения соответствующих мероприятий в отношении технических устройств либо зданий и сооружений (в заключении указываются мероприятия, после проведения которых техническое устройство, здания, сооружения будут соответствовать требованиям ПБ);

3) объект экспертизы не соответствует требованиям ПБ.

Если в отношении третьего по очерёдности вывода, как правило, вопросов не возникает ни у одной из сторон процесса проведения экспертизы промышленной безопасности (ЭПБ), то по первым двум имеется ряд проблемных моментов.

ПРОБЛЕМНЫЕ СТОРОНЫ ФНП

Во-первых, фактическое «выпадение» из ФНП вывода о не полной мере соответствия объекта экспертизы требованиям ПБ. С юридической точки зрения, при формировании вывода по объекту экспертизы о том, что он не в полной мере соответствует требованиям ПБ, эксплуатирующая организация незамедлительно должна выполнить все мероприятия и только потом осуществлять его эксплуатацию. Т.е. полностью вывести объект из эксплуатации и отремонтировать.

Согласно ФНП, объект может быть применен при условии выполнения соответствующих мероприятий в отношении технических устройств (ТУ), зданий и сооружений (ЗС). В таком случае, отличие вывода «объект экспертизы не в полной мере соответствует требованиям ПБ» от «объект экспертизы не соответствует требованиям ПБ» состоит лишь в том, что в первом варианте заказчик может сразу эксплуатировать объект после выполнения мероприятий, а во втором только после повторного проведения ЭПБ. Что практически равноценно.

Во-вторых, отсутствие у эксплуатирующих организаций периода планирования затрат на выполнение ремонтов, т.е. проведения этих ремонтов без риска быть оштрафованным во время эксплуатации объектов, по которым сделан вывод об их не полном соответствии требованиям ПБ.

В-третьих, давление на экспертов со стороны заказчика экспертизы с требованием вынесения по объектам вывода об их соответствии требованиям ПБ при фактическом состоянии объектов, не в полной мере соответствующим этим требованиям. Таким образом, побуждение экспертов к формированию заведомо ложного заключения ЭПБ.

В-четвертых, неверное толкование и применение к объекту экспертизы экспертными и эксплуатирующими организациями составляющих вывода о соответствии объекта требованиям ПБ.

И, наконец, в-пятых, сложности у сотрудников Ростехнадзора контроля выполнения компенсирующих мероприятий по причине отсутствия сроков их реализации. Инспекторы должны по факту выявления сразу накладывать штраф о невыполнении мероприятий. Последствия нерешённости этих вопросов нашли своё отражение в протоколах об административных нарушениях, решениях судов, штрафах, запросах экспертного сообщества и ответах Ростехнадзора, не дающих исчерпывающей информации, побуждающих к действиям для исключения данных негативных проявлений в практике.

РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА РУКОВОДСТВА

В этой связи, при формировании актуальных вопросов в план работы секции №8 НТС РТН авторами предложена к обсуждению данная проблема. Для ее решения разработано 3 варианта проекта Руководства по безопасности по формированию выводов заключения экспертизы промышленной безопасности о соответствии объекта экспертизы требованиям ПБ. Руководство содержит рекомендации по формированию выводов применительно к ТУ, ЗС и не распространяется на формирование выводов при экспертизе документации на консервацию, ликвидацию, техническое перевооружение (КЛ/ТП), обоснование безопасности (ОБ), декларацию промышленной безопасности (Д ПБ) ОПО.

ПЕРВЫЙ ВАРИАНТ

В первом (базовом) варианте:

1. Объект экспертизы соответствует требованиям промышленной безопасности, если:

– по результатам выполненной экспертом оценки соответствия объекта экспертизы (ОЭ) требованиям нормативных правовых актов рассматриваемый объект экспертизы удовлетворяет их положениям;

– по результатам технического диагностирования (обследования) технических устройств, зданий и сооружений не выявлены недопустимые дефекты и повреждения, либо дефекты выявлены, но устранены в ходе проведения экспертизы.

Срок дальнейшей безопасной эксплуатации устанавливается согласно требованиям нормативных правовых актов в пределах рассчитанного остаточного ресурса с выводами, что объект экспертизы соответствует требованиям промышленной безопасности.

2. Объект экспертизы не в полной мере соответствует требованиям промышленной безопасности, если:

– по результатам оценки соответствия ОЭ имеет несоответствия требованиям ПБ, не влияющие на его техническое состояние, но связанное с безопасной эксплуатацией, а также несоответствия в эксплуатационной и другой документации, характеризующей ОЭ и отражающей информацию о его фактическом состоянии и соблюдении требований ПБ.

– по результатам технической диагностики (обследования) ТУ, ЗС выявлены недопустимые дефекты и повреждения, которые не могут быть устранены до завершения экспертизы ПБ в установленные для нее сроки.

В заключении экспертизы на ТУ, ЗС формируется вывод, что объект экспертизы не в полной мере соответствует требованиям ПБ и может быть применен при условии выполнения соответствующих мероприятий, после чего объект экспертизы будет соответствовать требованиям промышленной безопасности. Владельцу объекта экспертизы рекомендуется выполнить мероприятия, направленные на устранение несоответствий, после выполнения которых, подтвержденных результатами внеочередного технического освидетельствования (ТУ), внеочередного осмотра (ЗС) с составлением акта о выполненных мероприятиях, объект экспертизы может эксплуатироваться.

Срок дальнейшей безопасной эксплуатации устанавливается согласно требованиям нормативных правовых актов в пределах рассчитанного остаточного ресурса, при условии выполнения мероприятий совместно с выводами, что объект экспертизы не в полной мере соответствует требованиям промышленной безопасности.

3. Объект экспертизы не соответствует требованиям промышленной безопасности, если:

– по результатам оценки соответствия объект не удовлетворяет требованиям промышленной безопасности и установлены обстоятельства, при которых невозможно или нецелесообразно приводить объект в соответствие с требованиями ПБ.

– по результатам диагностирования (обследования) выявлены недопустимые дефекты и повреждения, которые невозможно или нецелесообразно устранить, либо установлено, что объект экспертизы достиг предельного технического состояния или находится в аварийном (предаварийном) состоянии.

В заключении экспертизы промышленной безопасности формируется вывод, что объект не соответствует требованиям промышленной безопасности.

Как видно, это классическая интерпретация действующего ФНП, при этом дополнительно приведены параметры отнесения объекта экспертизы к одному из трёх выводов о соответствие объекта требованиям ПБ.

Недостатки этого варианта: не решён главный вопрос действующего ФНП – фактическое «выпадение» из ФНП вывода о не полной мере соответствия объекта экспертизы требованиям ПБ и вытекающие из этого следствия.

ВТОРОЙ ВАРИАНТ

Второй вариант отличается от первого следующим:

В заключении ЭПБ на ТУ, ЗС формируется вывод, что объект не в полной мере соответствует требованиям ПБ и может быть применен при условии выполнения соответствующих мероприятий в указанные сроки, после чего объект экспертизы будет соответствовать требованиям ПБ. Сроки выполнения мероприятий определяются и предлагаются экспертом, проводящим экспертизу ПБ, согласовываются и подписываются лицом, ответственным за безопасную эксплуатацию объекта. Ответственность за выполнение мероприятий лежит на эксплуатирующей организации.

Владельцу объекта экспертизы рекомендуется выполнить мероприятия в установленные сроки и объект экспертизы может продолжать эксплуатироваться.

Срок дальнейшей безопасной эксплуатации устанавливается согласно требованиям нормативных правовых актов в пределах рассчитанного остаточного ресурса, при условии выполнения мероприятий совместно с выводами, что объект экспертизы не в полной мере соответствует требованиям промышленной безопасности.

Во втором варианте введено понятие сроков выполнения мероприятий.

Это обусловлено тем, что эксперт может наиболее объективно оценить степень опасности того или иного дефекта, установить очерёдность их устранения, предложить заказчику эти сроки. Заказчик как ответственный пользователь заинтересован в безопасной эксплуатации объекта и скорейшем выполнении мероприятий. Эксперт не контролирует сроки выполнения мероприятий, ответственность за выполнение мероприятий лежит на эксплуатирующей организации.

Положительные моменты второго варианта: устранены основные замечания к действующему ФНП.

Недостатки варианта:

– у эксплуатирующих организаций появляется возможность оказывать давление на экспертов с целью согласования длительных сроков выполнения мероприятий, как крайний вариант – на весь период действия экспертизы, без риска быть оштрафованным.

– присутствует некий субъективизм в формировании сроков устранения повреждений, но при этом сроки согласовываются с представителями эксплуатирующей организации.

ТРЕТИЙ ВАРИАНТ

С целью устранения этих недостатков предлагается третий вариант руководства, в котором введено категорирование дефектов и повреждений по степени их опасности. Дефекты категории А, Б и В. Указаны сроки устранения этих дефектов.

1. Дефекты категории А (наиболее опасные) должны быть устранены в кратчайшие сроки в рамках проведения экспертизы промышленной безопасности объекта. В противном случае будет выдано отрицательное заключение.

2. Дефекты категории Б должны быть устранены в течении ближайшего ремонтного периода на предприятии с учётом возможности бюджетирования затрат на проведение ремонта. Как правило, в пределах следующего календарного года с даты проведения экспертизы.

3. Дефекты категории В могут быть устранены в течение установленного срока дальнейшей безопасной эксплуатации объекта экспертизы по усмотрению эксплуатирующей организации.

Положительные моменты третьего варианта:

– отсутствие давления на экспертов на предмет установления длительных сроков. Сроки установлены в руководстве;

– возможность более простого обоснования бюджета ремонтов на предприятии, т.к. сроки устранения дефектов закреплены в руководстве, а, следовательно, в заключении ЭПБ;

– максимальное упрощение идентификации состояния объекта экспертизы с позиции его отнесения к тому или иному выводу о соответствие требованиям ПБ;

– возможность контроля сотрудниками Ростехнадзора конкретных сроков выполнения мероприятий по приведению объекта в соответствие требованиям ПБ.

Пресс-центр АО «ИркутскНИИхиммаш», 2 августа 2019 г.