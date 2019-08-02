Научно-технический центр Техностандарт в facebook. О схемах сертификации ТР ТС

Сертификат ТР ТС устанавливает соответствие товара регламентом безопасности, установленным Таможенным союзом. Документ является необходимым для некоторых групп продукции, без него невозможна их реализация. Существует несколько схем сертификации по ТР ТС, которые используются для различных групп продукции.Сертификат ТР ТС устанавливает соответствие товара регламентом безопасности, установленным Таможенным союзом. Документ является необходимым для некоторых групп продукции, без него невозможна их реализация. Существует несколько схем сертификации по ТР ТС, которые используются для различных групп продукции. Источник: НТЦ Техностандарт, 29 июля 2019 г.

