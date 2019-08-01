АДЛ ПОПОЛНИЛА СКЛАД РАЗГРУЖЕННЫМИ РЕГУЛИРУЮЩИМИ КЛАПАНАМИ «ГРАНРЕГ» КМ225Ф

Компания АДЛ сообщает о пополнении складских остатков регулирующих клапанов с разгруженным плунжером «Гранрег» серии КМ225Ф DN100-DN200 и о запуске производства новых клапанов DN 50–80 и DN 250-300 PN 1,6, Kvs 40–1600 м3/ч. Данные клапаны предназначены для регулирования расхода пара, жидкости или газов температурой до 200 °С. Конструкция с разгруженным плунжером позволяет использовать клапаны для перепадов давления до 1,6 МПа. Клапаны имеют мягкое седловое уплотнение. Есть возможность установки на клапана электро- или пневмоприводов меньших усилий, чем в стандартной конструкции, что дает дополнительную возможность для экономии средств. Такие регулирующие клапаны рекомендуется использовать с электроприводами серий PSL или PSL-AMS, при установке во взрывоопасных зонах необходимо использовать электропривод ExRun или ExMax+LIN. Также возможна установка пневмоприводов «Смартгир» или серий P, R. С более подробной информацией о новинке вы можете ознакомиться в каталоге «Регулирующая арматура» на сайте АДЛ.

Новости на сайте АДЛ, 31 июля 2019 г.