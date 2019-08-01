Рейтинги упоминаемости и заметности нефтегазовых компаний в СМИ за II квартал 2019 года. ГАЗПРОМ в отрыве во всех рейтингах!

Рейтинг российской нефтегазовой отрасли по количеству упоминаний в средствах массовой информации традиционно возглавил «Газпром». По этому показателю компания более чем в два раза опередила игроков, занявших второе и третье места: Nord Stream 2 AG и «Роснефть». Основная масса публикаций с упоминанием «Газпрома» касалась международных газотранспортных проектов компании, поставок газа на Украину, кадровой политики «Газпрома» и его дочерних предприятий. Информационный пик пришелся на май-июнь: 28 июня состоялось годовое общее собрание акционеров ПАО «Газпром» (ГОСА), а с середины мая регулярно проводились большие пресс-конференции руководителей компании в преддверии ГОСА.

Nord Stream 2 AG стабильно входит в число лидеров рейтинга с начала 2019 года компания. Это связано с началом активной фазы строительства газопровода «Северный поток – 2». И, в том числе, с давлением на этот проект со стороны США. В медиаполе «Роснефти» активно обсуждались доходы топ-менеджмента компании и конкретно ее руководителя Игоря Сечина, а также нецелевое использование ими материальных средств. Широко освещались и корпоративные события: годовое собрание акционеров ПАО «Роснефть» и переизбрание экс-канцлера Германии Герхарда Шредера председателем совета директоров «Роснефти».

Компания «Самаратранснефть-терминал» (входит в холдинг «Петронефть») поднялась сразу на 33 позиции, заняв 16 место. Количество упоминаний компании во II квартале 2019 года увеличилось в 20 раз к предыдущему.

Основным инфоповодом стала ситуация с загрязнением нефти в трубопроводе «Дружба». В рамках расследования этого происшествия были арестованы руководители ГК «Петронефть» и бывший гендиректор «Самаратранснефть-терминал» Роман Ружечко. На этом фоне оператор нефтепровода «Дружба», компания «Транснефть», также существенно нарастила свое присутствие в информационном поле и поднялась до четвертого места в рейтинге. В сравнении с I кварталом количество упоминаний «Транснефти» выросло в пять раз. Загрязнение поставляемой по трубопроводу «Дружба» нефти вызвало большой международный скандал, компания «Транснефть» понесла значительные финансовые и репутационные потери. На 18 место с 24 переместилась в рейтинге компания «Сахалин Энерджи» (оператор нефтегазового проекта «Сахалин-2»). В апреле компания широко отметила свой 25-летний юбилей, коммерческий флот «Сахалин Энерджи» пополнился новым танкером Zaliv Baikal, а в июне СМИ обсуждали приостановку производства СПГ на одной из технологических линиях завода «Пригородное» на Сахалине.

Во II квартале стал снижаться информационный фон вокруг компании «Газпром Межрегионгаз» в связи с «делом Арашуковых». Количество упоминаний компании снизилось на 16% к предыдущему кварталу, а сама компания опустилась на три позиции в рейтинге упоминаемости, заняв в нем 10 место. Вo II квартале «Газпром» удерживал безоговорочное лидерство среди российских компаний нефтегазового сектора по индексу заметности, который вырос на 31% к прошлому. Индекс заметности Nord Stream 2 AG вырос в 2,5 раза, «Роснефти» — на 37%. Лидирующие позиции «Газпрома» и «Роснефти» обусловлены масштабом этих компаний и широтой сфер их деятельности, а значительный рост показателей Nord Stream 2 AG связан со строительством морской части газопровода «Северный поток — 2» и давлением, оказываемым на этот проект.

ООО «Самаратранснефть-терминал» стремительно ворвалось в рейтинг ТОП-20 компаний нефтегазового сектора РФ в связи с загрязнением нефти в трубопроводе «Дружба». Показатель Индекса заметности компании вырос с нулевой отметки в I квартале до почти 300 тыс пунктов во II квартале. Индекс заметности «Транснефти» во II квартале вырос в пять раз к предыдущему кварталу, а сама компания поднялась на четыре позиции, заняв четветое место в рейтинге.

Компания «Новый поток» переместилась во II квартале на восьмое место. ООО «Сокар Энергоресурс» (СП с участием Сбербанка и Socar) купило 80% акций Антипинского НПЗ, управляющей компанией которого являлась ГК «Новый поток» Дмитрия Мазурова. Индекс заметности «Сахалин Энерджи» вырос с нулевой отметки в I квартале до 236 тыс пунктов во II квартале. Компания отметила 25-летний юбилей, а также выпустила отчет об устойчивом развитии, в котором сообщила о заключении первого прямого контракта на поставку СПГ с компаниями Китая.

Источник: Сайт proekt-gaz.ru, 31 июля 2019 г.