ОМК приступила к серийному производству специальных шаровых кранов, которое позволит локализовать производство сложной трубопроводной арматуры, поставляемой по импорту.

Уральский завод специального арматуростроения (ООО «УЗСА», г. Челябинск, совместное предприятие АО «ОМК» и Группы «Газпром») приступил к серийному производству специальных шаровых кранов, которое позволит локализовать производство сложной трубопроводной арматуры, поставляемой по импорту. Шаровые краны для высоко коррозионных сред с повышенным содержанием сероводорода, метанола и др. предназначены для применения в составе технологического оборудования на объектах добычи, переработки, хранения и транспортировки природного газа. Специальные шаровые краны изготавливаются по особым требованиям с применением коррозионностойких материалов, в частности никелевых сплавов, молибдена и др. УЗСА осуществляет индивидуальное проектирование и изготовление продукции под требования заказчика, проводит широкий спектр работ в части НИОКР, направленных на освоение технологии производства. Главными потребителями продукции УЗСА станут добывающие и перерабатывающие предприятия ПАО «Газпром», в частности работающие на Астраханском газоконденсатном, Оренбургском нефтегазоконденсатном месторождениях и др. «Сегодня ни одно другое арматурное предприятие не обладает столь широким технологическим парком лучшего оборудования. Освоение производства шаровых кранов для высоко коррозионных сред — это еще один шаг в локализации в России этой высокотехнологичной продукции. В ближайшем будущем в производстве специальных шаровых кранов мы планируем также освоить нанесение износостойких покрытий методом сверхскоростного газопламенного напыления, проведение испытаний в условиях криогенных температур, производство и обработку сферических поверхностей запорного элемента «пробка-седло», — прокомментировал начало производства главный инженер УЗСА Андрей Доценко. По данным ПАО «Газпром», в России наблюдалось отсутствие предприятий, способных обеспечить полный цикл изготовления специальных шаровых кранов, в частности сероводородостойкого исполнения, т.к. в основном подобная продукция импортировалась из-за рубежа, либо собиралась в России из готовых импортных комплектующих. В связи с этим в рамках долгосрочного договора между УЗСА и Группой «Газпром» на обеспечение нужд газовой компании шаровыми кранами специального назначения принято решение о создании в Челябинске на территории промышленной площадки завода «Трубодеталь» (АО «Трубодеталь», входит в ОМК) высокотехнологичного производственного комплекса по производству сложной трубопроводной арматуры. Работа завода позволит оснастить современной российской продукцией месторождения по добыче газа в условиях с повышенным содержанием агрессивных компонентов, в том числе на шельфе. УЗСА позволит шире использовать отечественные комплектующие в транспортировке газа, включая компрессорные станции с повышенными требованиями к надежности и давлениям, и в переработке, в том числе в СПГ-проектах и на газоперерабатывающих заводах. Общий размер капитальных вложений в предприятие на сегодняшний день уже составляет около 3 млрд рублей. Фонд развития промышленности поддержал проект и предоставил в 2016 году новому предприятию заем по программе «Проекты развития» в размере 300 млн рублей. Также в рамках локализации производства сложной импортозамещающей продукции УЗСА реализует второй инвестиционный проект по освоению криогенной и шельфовой арматуры при поддержке Фонда развития промышленности

Пресс-центр Группы ОМК, 31 июля 2019 г.