31 июля. INTERFAX.RU. Двое погибли при взрыве газа в жилом доме под Тюменью. Сдетонировал бытовой газ.

Два человека стали жертвами взрыва газа в жилом доме под Тюменью, сообщил "Интерфаксу" источник в службе "скорой помощи". "При взрыве газа в пригороде Тюмени на улице Набережная, 44 в поселке Боровский погибли двое жильцов", - сказал источник. "Пожар был локализован в 05:48 (03:48 по Москве) ликвидирован в 06:04 (04:04 по Москве)", - говорится в сообщеннии от 31 июля. В ходе тушения пожара были обнаружены тела мужчины и ребенка. Ранее стало известно, что в жилом доме в Тюмени сдетонировал бытовой газ.

INTERFAX.RU, 31 июля.