Поставщики газового оборудования встретились с управлением технологического присоединения, а также технического и правового отделов «Мособлгаза»

В «Мособлгазе» 26 июля прошел круглый стол для представителей малого и среднего бизнеса по вопросам технологического присоединения к газовым сетям в Подмосковье. Специалисты компании провели консультацию для предпринимателей, ответили на все интересующие их вопросы.

На встрече традиционно присутствовали специалисты управления технологического присоединения, а также технического и правового отделов «Мособлгаза». В этот раз предпринимателей волновали такие вопросы как сроки выполнения мероприятий по технологическому присоединению, технические возможности подключения к ближайшим газопроводам-источникам, условия участия в проекте «Умная газификация» и другие.

«Мособлгаз» проводит встречи с предпринимателями каждый месяц с 2014 года. За время проведения круглых столов компанию посетили более 2 000 предпринимателей. Для удобства клиентов компания

закрепляет за каждым предпринимателем персонального куратора — это сотрудник компании, который информирует клиента о порядке выполнения работ, а также сопровождает его на всех этапах газификации вплоть до пуска газа. Также каждый предприниматель может самостоятельно подать заявку на технологическое присоединение к газу через специальный портал «Мособлгаза»: www.tp.mosoblgaz.ru. На портале размещен реестр данных о субъектах малого и среднего бизнеса, который позволяет отследить весь процесс технологического присоединения, начиная с подачи заявки на присоединение и заканчивая подключением к газовым сетям. Здесь можно воспользоваться калькулятором и рассчитать примерную стоимость подключения.

Источник: журнал СОК, 30 июля