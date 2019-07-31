В Якутске взрыв газа в строящемся доме

29 июл В Якутске организована процессуальная проверка из-за взрыва газа, в результате которого пострадал сварщик.

Об этом сообщила сотрудница СК РФ по Республике Саха (Якутия) А. Колесник. 28 июля 2019 г. в следственные органы поступило сообщение о хлопке газа в строящемся доме на ул. Автодорожной. СК начал доследственную проверку по этому делу. По предварительным данным, в результате происшествия пострадал один 32-летний мужчина, занимавшийся сварочными работами в момент взрыва. Он был доставлен в больницу с термическими ожогами.

Источник : Neftegaz.RU, 29 июля