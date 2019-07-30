Чудо-скидка от Чистого Берега: монтаж оборудования, сантехники и котлов за один рубль (белорусский)!

Покупайте котлы в "Чистый берег- центр Сантехника", получайте монтаж котла за 1 рубль! При совершившее покупки газового одноконтурного либо двухконтурного котла мощностью до 35 кВт и иного оборудования, на общую сумму не менее 1 500 (тысяча пятьсот) белорусских рублей, в магазинах «Чистый берег- центр Сантехника». Покупатель получает услугу по монтажу котла за 1 (один рубль) рубль. В стоимость работ на сумму 1 (один рубль) включены следующие виды услуг:

· - прямое подключение котла к существующей системе отопления, не далее 1 метра от котла, (без дополнительного оборудования),

· - монтаж коаксиального дымохода, длинной не более 1 метра (без бурения отверстия),

· - прямое подключение к существующей системе водоснабжения, не далее 1 метра от котла, при подключении двухконтурного котла

Сайт «Чистый Берег», Минск, 29 июля 2019 г.