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ПОЛУЧЕНЫ СЕРТИФИКАТЫ СЕЙСМОСТОЙКОСТИ НА ТРУБОПРОВОДНУЮ ЗАПОРНУЮ АРМАТУРУ DENDOR VALVE INDUSTRIAL РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА (ЗАО «ЭНЕРГИЯ»)

30 июля, 2019 1

ЗАО «ЭНЕРГИЯ» получило сертификаты сейсмостойкости Межгосударственного Стандарта ГОСТ 30546.1-98 на трубопроводную запорную арматуру DENDOR Valve Industrial российского производства.

Полученные сертификаты подтверждают исполнение сейсмостойкости 9 баллов по шкале MSK-64 следующей продукции:

· Задвижка клиновая тип 47GV

· Задвижка клиновая тип 47GVA

· Затвор поворотный дисковый тип 017W

· Клапан обратный двухстворчатый межфланцевый тип 010С

Внимание. ГОСТ 30546.1-98 принят в следующих странах:

· Азербайджанская Республика

· Республика Армения

· Республика Беларусь

· Грузия

· Республика Казахстан

· Киргизская Республика

· Республика Молдова

· Российская Федерация

· Республика Таджикистан

· Туркменистан

· Республика Узбекистан

· Украина

Источник: сайт ЗАО «Энергия», 26 июля 2019 г..


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