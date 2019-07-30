ПОЛУЧЕНЫ СЕРТИФИКАТЫ СЕЙСМОСТОЙКОСТИ НА ТРУБОПРОВОДНУЮ ЗАПОРНУЮ АРМАТУРУ DENDOR VALVE INDUSTRIAL РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА (ЗАО «ЭНЕРГИЯ»)

ЗАО «ЭНЕРГИЯ» получило сертификаты сейсмостойкости Межгосударственного Стандарта ГОСТ 30546.1-98 на трубопроводную запорную арматуру DENDOR Valve Industrial российского производства.
Полученные сертификаты подтверждают исполнение сейсмостойкости 9 баллов по шкале MSK-64 следующей продукции:
· Задвижка клиновая тип 47GV
· Задвижка клиновая тип 47GVA
· Затвор поворотный дисковый тип 017W
· Клапан обратный двухстворчатый межфланцевый тип 010С
Внимание. ГОСТ 30546.1-98 принят в следующих странах:
· Азербайджанская Республика
· Республика Армения
· Республика Беларусь
· Грузия
· Республика Казахстан
· Киргизская Республика
· Республика Молдова
· Российская Федерация
· Республика Таджикистан
· Туркменистан
· Республика Узбекистан
· Украина
Источник: сайт ЗАО «Энергия», 26 июля 2019 г..