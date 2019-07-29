25 июля в Ленинградской области в пос. Рахья, где находится арматурный завод «Победа-30», произошел взрыв газа

В поселке Рахья во Всеволожском районе Ленобласти произошел взрыв газа. Об этом сообщили в районной администрации. Стена 2 этажа 3-этажного жилого дома обрушилась после взрыва газового баллона.

Жильцов эвакуировали, для 20 человек организовали спальные места в местном доме культуры.

Обстоятельства и причины ЧП выясняются. Создана рабочая группа для выяснения ситуации. Взрыв произошел 25 июля примерно в 15:30 мск. По данным МЧС, в результате ЧП никто не пострадал.

Взрыв не привел к возгоранию. Сейчас на месте ЧП работают представители администрации, бригады скорой медицинской помощи и полиция - всего задействовано 16 человек и 6 единиц спецтехники.

Поселок городского типа Рахья расположен примерно в 40 км от Петербурга. В поселке проживают около 3500 человек.

Напомним, что недавно мощный взрыв газа произошел в Калифорнии. В результате ЧП погиб 1 человек, 15 пострадали.

ИА Neftegaz.RU 25 июля 2019 г.